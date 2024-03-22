Происшествия 22 марта 2024, 15:17 Правоохранители выявили факт нелегальной перевозки мусора в Краснодаре

Читать 360tv в

Сотрудники полиции пресекли нелегальную перевозку мусора в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на пресс-службу городского УМВД РФ.

«Газель» со строительными отходами остановили на Западном обходе. Фургоном управлял 48-летний житель Динского района. Выяснилось, что мужчина не имел соответствующего разрешения на груз.

Реклама

В отношении нарушителя составили административный протокол.