22 марта 2024, 15:17
Правоохранители выявили факт нелегальной перевозки мусора в Краснодаре
Сотрудники полиции пресекли нелегальную перевозку мусора в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на пресс-службу городского УМВД РФ.
«Газель» со строительными отходами остановили на Западном обходе. Фургоном управлял 48-летний житель Динского района. Выяснилось, что мужчина не имел соответствующего разрешения на груз.
Реклама
В отношении нарушителя составили административный протокол.
Краснодар
Полиция
Мусор
Реклама
Реклама