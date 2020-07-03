facebook_pixel
    03 июля 2020, 12:53

    Правоохранители возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП под Гатчиной

    Анастасия Кременчугская

    В Гатчинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП на трассе Красное Село — Гатчина — Павловск. Возбуждено уголовное дело, сообщил сайт «Петербургский дневник».

    По факту аварии, произошедшей под Гатчиной, возбудили уголовное дело. По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и области, 22-летний мигрант из Средней Азии не справился с управлением. В результате этого автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево.

    В салоне находился 24-летний пассажир, от полученных травм он скончался на места. Второй, 23-летний пассажир госпитализирован. Серьезных травм у водителя нет.