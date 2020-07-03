Правоохранители возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП под Гатчиной

По факту аварии, произошедшей под Гатчиной, возбудили уголовное дело. По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и области, 22-летний мигрант из Средней Азии не справился с управлением. В результате этого автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево.

В салоне находился 24-летний пассажир, от полученных травм он скончался на места. Второй, 23-летний пассажир госпитализирован. Серьезных травм у водителя нет.