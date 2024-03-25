Происшествия 25 марта 2024, 15:57 Правоохранители возбудили дело по факту драки со стрельбой возле ТЦ «Пик» в Петербурге

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Неизвестные устроили драку со стрельбой рядом с торговым центром «Пик» на улице Ефимова в Петербурге. Об этом сообщил «Питер ТВ».

По предварительным данным, один из участников потасовки достал пистолет и открыл огонь в воздух. Впоследствии нарушители скрылись с места на двух машинах марки Toyota Camry.

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Информация о пострадавших не поступала. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.