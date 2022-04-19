Правоохранители раскрыли причины серьезной аварии с большегрузом в Приморском крае

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в ДТП с переворотом грузового автомобиля на улице Флагманской под Владивостоком виновен его 21-летний водитель. Молодой человек понесет наказание за неосторожную езду.

Как пишет vostokmedia.com со ссылкой на сведения УМВД по региону, приморец ехал со стороны Артема, когда внезапно потерял управление и въехал на грузовике в леерное заграждение.

От серьезного удара машина опрокинулась. Водитель предполагает, что причиной потери управления стали неисправности автотранспорта.

Несмотря на то, что в ДТП никто не пострадал, водитель все равно понесет ответственность за неосторожное вождение.

Полицейские составили протоколы на месте происшествия — за отсутствие диагностической карты на грузовую машину и на езду без тахографа.

На данный момент разлетевшийся по проезжей части груз — бетонные блоки — пока не убраны, и движение на месте аварии ведется только по одной полосе дороги с каждой стороны.