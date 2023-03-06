Происшествия 06 марта 2023, 13:23 Подростки вышли стенка на стенку в Пермском крае ТАСС: в городе Чернушке Пермского края произошла массовая драка подростков

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В городе Чернушке Пермского края произошла массовая драка среди подростков. Ситуацией уже заинтересовались сотрудники местных правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили представители пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Дата драки неизвестна. Видео с потасовкой разместили в Сети в эти выходные, 4–5 марта. Основной площадной для распространения стали соцсети.

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«По информации, размещенной в социальных сетях, сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказали они.

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По их словам, участники драки уже установлены. Также причастные к ситуации уже дали показания. Со слов одного из них, причиной массовой драки стал конфликт из-за пустяка. Однако точная причина ссоры пока не разглашается.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в ведомстве.

Также сотрудники правоохранительных органов отметили, что проверка по-прежнему ведется.