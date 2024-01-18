18 января 2024, 17:19
Правоохранители организовали проверку по факту смертельного ДТП на КАД в Петербурге
Смертельное ДТП на 114-м километре КАД в Северной столице стало основанием для проверки полиции. Об этом сообщил «Piter.TV».
По данным правоохранителей, 34-летний водитель грузовика остановился на трассе из-за поломки. В какой-то момент в машину врезался автомобиль LADA под управлением 18-летнего юноши.
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От полученных травм молодой человек скончался на месте. Двоим пассажирам отечественного транспорта потребовалась госпитализация, добавил «Санкт-Петербург».
Санкт-Петербург
ДТП
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