Происшествия 08 апреля 2024, 12:53 Правоохранители обнаружили синтетический психостимулятор у постояльца отеля в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали 40-летнего постояльца отеля в Петербурге. В номере мужчины обнаружили запрещенные вещества, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по городу.

Правоохранители организовали проверку после обращения администратора гостиницы. В комнате, где проживал подозреваемый, нашли два пакета с синтетическим психостимулятором. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.