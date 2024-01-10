10 января 2024, 15:58
Правоохранители обнаружили наркотики на 11 млрд рублей в Большом порту Петербурга
Тысячу брикетов с незаконными веществами обнаружили в Большом порту Петербурга. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Злоумышленники хранили наркотики в контейнере судна, которое прибыло из Никарагуа. Стоимость запрещенных средств оценили в 11 миллиардов рублей. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.
Наркотики
Санкт-Петербург
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