Происшествия 10 января 2024, 15:58 Правоохранители обнаружили наркотики на 11 млрд рублей в Большом порту Петербурга

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Тысячу брикетов с незаконными веществами обнаружили в Большом порту Петербурга. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Злоумышленники хранили наркотики в контейнере судна, которое прибыло из Никарагуа. Стоимость запрещенных средств оценили в 11 миллиардов рублей. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.