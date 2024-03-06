Правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков в машине на трассе под Нижним Новгородом

Сотрудники полиции задержали в Семеновском округе мужчину и женщину, в машине которых обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.