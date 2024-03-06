06 марта 2024, 16:47
Правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков в машине на трассе под Нижним Новгородом
Сотрудники полиции задержали в Семеновском округе мужчину и женщину, в машине которых обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Автомобиль предполагаемых злоумышленников остановили на трассе для проверки. В салоне правоохранители нашли почти 300 граммов наркотиков.
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Возбуждено уголовное дело. Задержанные признались, что собирались продать запрещенные средства в другом регионе.
Наркотики
МВД РФ
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