Происшествия

06 марта 2024, 16:47

Правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков в машине на трассе под Нижним Новгородом

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Сотрудники полиции задержали в Семеновском округе мужчину и женщину, в машине которых обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Автомобиль предполагаемых злоумышленников остановили на трассе для проверки. В салоне правоохранители нашли почти 300 граммов наркотиков.

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Возбуждено уголовное дело. Задержанные признались, что собирались продать запрещенные средства в другом регионе.

Наркотики

МВД РФ

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