Происшествия 27 марта 2024, 12:20 Правоохранители объявили в розыск водителя, сбившего насмерть пешехода в Челябинске

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Правоохранители разыскивают водителя иномарки, который насмерть сбил пешехода в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Авария произошла ночью на пересечении улицы Российской и проспекта Победы. По предварительным данным, автомобилист за рулем Volvo V50 на высокой скорости сбил 25-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте.

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Иномарку нарушителя нашли брошенной на улице Болейко. В салоне обнаружили бутылки.