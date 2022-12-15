15 декабря 2022, 03:28
Правоохранители рассказали об аварии под «мостом Винни-Пуха» в Пензенской области
Подробности аварии под мостом на въезде на Бугровку, известном как «мост Винни-Пуха», стали известны благодаря пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
Происшествие случилось 14 декабря.
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«Механические повреждения у автомобиля. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
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Также правоохранители призвали местных жителей соблюдать правила дорожного движения.
ДТП
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