Правоохранители нашли виновных в аварии с троллейбусом в Омске

В ДТП с троллейбусом в центре Омска, случившемся месяцем ранее, виновником признали не только водителя. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что пассажирское предприятие тоже допустило нарушение правил работы водителей. Об этом написал сайт gorod55.ru.

Авария произошла 23 октября на проспекте Карла Маркса. Водитель троллейбуса не пропустил маршрутку, машины столкнулись. В результате аварии травмы получили восемь пассажиров.

Кроме нарушения правил дорожного движения прокуратура выявила более серьезные проблемы. Было установлено, что сотрудники пассажирского предприятия перерабатывали на 30-40 часов ежемесячно. Также на предприятии с нарушениями проводились предрейсовые медицинские осмотры и инструктажи.

В результате водитель был наказан за нарушение ПДД, а его работодатели — за нарушение режима работы персонала. Также руководителю предприятия вынесли предписание об устранении нарушений и недопущении их в будущем.