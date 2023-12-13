Происшествия 13 декабря 2023, 15:33 Правоохранители накрыли нарколабораторию на дачном участке в Ленобласти

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Сотрудники полиции задержали троих жителей Северной столицы. Их подозревают в производстве запрещенных веществ на территории Ленобласти. Об этом сообщил «Санкт-Петербург».

Нарколабораторию злоумышленники разместили в бытовке на дачном участке. Внутри обнаружили различное оборудование, химические реактивы, защитные маски, а также контейнеры с порошком и кристаллическим веществом. Возбуждено уголовное дело.