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    19 ноября 2020, 12:22

    Правоохранители ликвидировали четырех террористов в индийском Кашмире

    Полина Петрова

    Силовики ликвидировали четырех напавших на них террористов в Кашмире в Индии, информирует ИА Nation News.
    Правоохранители ликвидировали четырех террористов в индийском Кашмире

    По информации журналистов, представители пропакистанских группировок напали на силовиков на контрольно-пропускном пункте в городе Пулвама на союзной территории Джамму и Кашмир. Террористов ликвидировали ответными выстрелами.

    В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие со стороны сотрудников сил безопасности.

    В целом индийские силовики ликвидировали в этом году в Джамму и Кашмире порядка 100 опасных террористов. В их числе десять командиров местных группировок. Помимо прочего, были уничтожены боевики из Пакистана.