Правоохранители ликвидировали четырех террористов в индийском Кашмире

По информации журналистов, представители пропакистанских группировок напали на силовиков на контрольно-пропускном пункте в городе Пулвама на союзной территории Джамму и Кашмир. Террористов ликвидировали ответными выстрелами.

В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие со стороны сотрудников сил безопасности.

В целом индийские силовики ликвидировали в этом году в Джамму и Кашмире порядка 100 опасных террористов. В их числе десять командиров местных группировок. Помимо прочего, были уничтожены боевики из Пакистана.