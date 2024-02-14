14 февраля 2024, 18:05
Правоохранители изъяли 57 пакетов с наркотиками у жителя Краснодарского края
Сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Кореновска Краснодарского края. Его подозревают в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в ходе обысков у молодого человека изъяли 57 пакетов с разными видами наркотиков. Предположительно, юноша работал закладчиком в Северском районе.
Реклама
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.
Наркотики
МВД РФ
Реклама
Реклама