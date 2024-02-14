Происшествия 14 февраля 2024, 18:05 Правоохранители изъяли 57 пакетов с наркотиками у жителя Краснодарского края

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Сотрудники полиции задержали 20-летнего жителя Кореновска Краснодарского края. Его подозревают в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в ходе обысков у молодого человека изъяли 57 пакетов с разными видами наркотиков. Предположительно, юноша работал закладчиком в Северском районе.

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Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.