«Правоохранители должны быть безупречно порядочными». Адвокат назвал виновных в избиении полицейской в Петербурге

Петербургские сотрудники ДПС устроили драку с оперуполномоченной уголовного розыска. Девушка попала в больницу, но в конфликте виноваты все его участники. Об этом «360» заявил адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

«Посмотрев видеозапись, у меня есть стойкое убеждение, что виновность в конфликте и его последствиях несут обе стороны. Первый провокационный удар в корпус сотрудника ДПС наносит девушка. То, что после этого делает ДПСник, явно является превышением должностных полномочий», — сказал адвокат.

Он пояснил, что столь жесткое задержание с заворачиванием рук за спину не было вызвано ситуацией. Багатурия напомнил, что руководители петербургского главка уже уволили участников конфликта. Правоохранители нарушили кодекс профессиональной этики сотрудника полиции.

«Конфликта можно было бы избежать, если бы молодые люди не были столь импульсивными и следили бы за своей речью», — подчеркнул бывший следователь.

Адвокат также высказался о заявлении профсоюза полиции, который выступил против увольнения правоохранителей.

«Я с этим не могу согласиться, потому что сотрудник полиции в глазах общества является самым частым представителем органов власти. То есть тот человек, который носит форму полицейского, он каждый день где-то у нас на виду», — сказал Багатурия.

Он добавил, что правоохранители в силу занимаемой ими должности должны быть безупречно порядочными и законопослушными. Драка в Петербурге бросает тень на всех полицейских и ведомство.

Ранее источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что сотрудник ДПС потребовал у оперуполномоченной уголовного розыска предъявить удостоверение. Мужчина увидел у нее кобуру с оружием. Девушка отказалась показать документ, после чего словесная перепалка переросла в драку.