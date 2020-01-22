«Правнук постоянно убегал»: соседи рассказали о пенсионерке, угрожавшей скинуть ребенка из окна

Пожилая москвичка напугала жителей дома на улице Восточной угрозами выбросить в окно трехлетнего правнука. Ее соседи в беседе с «360» рассказали, что мальчик рос непослушным и прабабушке было с ним нелегко.

Каждая прогулка заканчивалась тем, что ребенок пытался убежать куда-нибудь подальше.

«Он постоянно убегал от бабушки. Она его звала, покрикивала, потому что он вообще не слушался. Ловили его прохожие и возвращали обратно», — рассказала «360» одна из соседок. Она отметила, что воспитанием мальчика занималась только пенсионерка. С ребенком впервые ее заметили, когда она вышла во двор с коляской, где лежал младенец.

«Я еще подумала, вот станет ей плохо, а тут еще ребенок. То есть видно, что она старенькая и не совсем здорова. Вот с этого момента мы все время ее встречали», — рассказала собеседница «360».

На вопрос о том, где могут быть мама и папа мальчика, соседка ответила: «Родителей никогда не видели. Думали, что они работают, раз оставили с таким пожилым человеком».

Еще одна соседка пояснила, что пенсионерка поселилась в доме три или четыре года назад. По ее словам, к ней постоянно приходит молодая женщина. Не исключено, что это мама мальчика. При этом соседка подтвердила, что правнук пенсионерки действительно непослушный. «У нее и дверь ребенок открывает, может выйти куда угодно», — пояснила она.

Сегодня стало известно, что пожилая москвичка забаррикадировалась в квартире со своим правнуком после визита судебных приставов. Сотрудники ФСКН пришли забрать ребенка. Однако просто так женщина сдаваться не собиралась и заявила, что выбросится вместе с правнуком в окно. Прибывшие на место сотрудники МЧС смогли попасть в квартиру через окно. Мальчика передали медикам.

Между тем следователи завели уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством». Кто станет фигурантом дела, пока не понятно. В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия и допрашивают соседей и очевидцев.