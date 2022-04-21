Правительство Тверской области сообщило о шести жертвах пожара в НИИ

Количество жертв пожара в оборонном Твери достигло шести. Еще 27 человек пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

«По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, шесть человек погибли», — отметили в пресс-службе.

К ликвидации пожара привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники и вертолет Ми-8. С пострадавшими работали 14 бригад скорой помощи.

Огонь возник в помещении на втором этаже административного корпуса Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны. Огонь распространился на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания. Персонал НИИ эвакуировали. Военная прокуратура инициировала проверку по факту пожара.

Крупный пожар произошел в школе Павлодара в северо-восточном Казахстане утром 21 апреля. До прибытия спасателей из СОШ № 28 эвакуировали 576 человек, в том числе 551 ребенка. В управлении здравоохранения сообщили о госпитализации 47-летней учительницы с отравлением угарным газом средней степени тяжести.