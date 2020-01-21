21 января 2020, 17:05
Правительство Пензенской области выразило соболезнования по поводу смерти актрисы Рузавиной
Смерть 26-летней актрисы театра эстрады «Провинция» Марины Рузавиной шокировала россиян. Руководство Пензенской области назвало уход Рузавиной настоящей трагедией. Об этом сообщило ИА Nation News.
Ранее выяснилось, что причиной смерти девушки стал оторвавшийся тромб. Она скончалась в следующую ночь после своего 26-летия.
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина выразила соболезнования от лица всего руководства.
«Безусловно, это беда, и от лица губернатора и правительства Пензенской области я выражаю соболезнования. Это большая трагедия и горе для близких и знакомых Марины», — сказала пресс-секретарь.