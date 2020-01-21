Правительство Пензенской области выразило соболезнования по поводу смерти актрисы Рузавиной

Ранее выяснилось, что причиной смерти девушки стал оторвавшийся тромб. Она скончалась в следующую ночь после своего 26-летия.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина выразила соболезнования от лица всего руководства.

«Безусловно, это беда, и от лица губернатора и правительства Пензенской области я выражаю соболезнования. Это большая трагедия и горе для близких и знакомых Марины», — сказала пресс-секретарь.