Правительство Красноярского края: пожар под Минусинском потушен

Лесной пожар в Минусинском районе Красноярского края полностью потушен. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Только оперативная мобилизация всех сил и средств на борьбу с огнем помогла предотвратить трагедию и не допустить его перехода на деревни и села», — отметили власти.

Площадь возгорания распространилась на 500 гектаров. Причиной стала загоревшаяся трава. Возбуждено уголовное дело.