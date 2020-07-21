21 июля 2020, 15:28
Праведник народов мира Мария Теребилова умерла в Брянской области
Праведник народов мира за спасение евреев во времена холокоста Мария Теребилова умерла в возрасте 94 лет в Брянской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Российского еврейского конгресса.
По данным газеты «Известия», Теребилова получила свое звание за подвиг во время Второй мировой войны. Она около двух лет прятала в своем доме местного жителя, еврея Шхину Долгинова.
«В городе Сураж Брянской области <…> скончалась Мария Семеновна Теребилова — одна из четырех живущих в России Праведников народов мира. <…> Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны», — рассказал глава конгресса Юрий Каннер.