Праведник народов мира Мария Теребилова умерла в Брянской области

По данным газеты «Известия», Теребилова получила свое звание за подвиг во время Второй мировой войны. Она около двух лет прятала в своем доме местного жителя, еврея Шхину Долгинова.

«В городе Сураж Брянской области <…> скончалась Мария Семеновна Теребилова — одна из четырех живущих в России Праведников народов мира. <…> Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны», — рассказал глава конгресса Юрий Каннер.