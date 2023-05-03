Происшествия 03 мая 2023, 20:19 «Права мои нарушены». Подозреваемый в убийстве аниматоров под Краснодаром заявил в суде, что его заставляли взять вину Подозреваемый в убийстве аниматоров под Краснодаром заявил, что его заставляли взять вину Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко / Пресс-служба Следственного комитета

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Суд не смог с первого раза арестовать ранее судимого по 12 статьям мужчину, подозреваемого в убийстве двух аниматоров в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

На судебном заседании предполагаемый убийца заявил, что его сутки допрашивали и заставляли взять вину на себя.

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«Вины нет, почему я должен ее отрицать? Я не понимаю, что я совершил? Права мои человеческие нарушены. Почти сутки меня допрашивали, я сотрудничал со всеми, не отказывался», — заявил подозреваемый.

Он также добавил, что полиция нарушила его сон и питание из-за допросов. Заседание продолжится 4 мая.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по статьям бандитизм, незаконное изготовление оружия и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Он был главарем банды, которая держала в страхе все местное население. По данным СМИ, мужчина получил 18 лет тюрьмы, до 2034 года он должен был находиться в колонии строгого режима. Почему он оказался на свободе раньше — неизвестно.

Коллеги-аниматоры, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко, пропали вечером 28 апреля. Молодые люди возвращались домой после очередного заказа. Жена Кирилла в беседе с «360» рассказала, что созванивалась с мужем перед его исчезновения. Он сообщил, что машина попала в яму. Позже супруг записал голосовые сообщения, добавив, что двое мужчин предложили помочь, поэтому он поехал с ними. Больше на связь не выходил, на звонки также не отвечала Татьяна. При этом с банковских счетов коллег начали пропадать деньги.

Следователи завели уголовное дело, по одной из версий, пропавших могли убить. Кирилла и Татьяну искали несколько дней. В понедельник, 1 мая, полицейские нашли обгоревшую иномарку аниматоров. Позже сотрудники задержали троих подозреваемых в убийстве. Один из них сказал, девушку и парня зарезали, предложил показать место. Тело мужчины нашли, оно было закопано в лесополосе.