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    25 августа 2020, 15:07

    Прапорщик спас девушку из огня в Красноярском крае

    Артур Блянихов

    В Красноярском крае прапорщик внутренней службы вытащил из огня жительницу поселка Октябрьский. Подробностями поделился сайт kp.ru.

    По данным издания, во время обхода территории прапорщик заметил дым над одним из домов. Подбежав к окну, он увидел спящую девушку и начал стучать. Выбить окно не получилось, поскольку на нем была москитная сетка.

    «И девушка услышала, открыла глаза. Но, увидев дым, страшно запаниковала, стала метаться по дому», — поделился мужчина.

    Поскольку медлить было нельзя, он вновь начал выбивать стекло, и окно поддалось. Прапорщик помог девушке выбраться и оказал ей первую помощь.

    Новости SMI.FM