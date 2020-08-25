Прапорщик спас девушку из огня в Красноярском крае

По данным издания, во время обхода территории прапорщик заметил дым над одним из домов. Подбежав к окну, он увидел спящую девушку и начал стучать. Выбить окно не получилось, поскольку на нем была москитная сетка.

«И девушка услышала, открыла глаза. Но, увидев дым, страшно запаниковала, стала метаться по дому», — поделился мужчина.

Поскольку медлить было нельзя, он вновь начал выбивать стекло, и окно поддалось. Прапорщик помог девушке выбраться и оказал ей первую помощь.