Пранкер попал в ДТП в Тюмени

Авария произошла рядом со зданием ГИБДД в Тюмени. Пранкер, который находился в машине, получил травмы. Об этом сообщило издание «Вслух.ру» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

По данным «Ямал-Медиа», машина врезалась в фонарный столб. Уточняется, что пранкер сидел на пассажирском сидении. Его друг за рулем машины также получил травмы.

Блогер стал популярен благодаря видео с аварийными ситуациями на дорогах, которые он создавал сам. В ГИБДД его оштрафовали.