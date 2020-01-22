Москвичка закрылась с маленьким правнуком в квартире и начала угрожать суицидом

Бабушка в Москве закрылась в квартире вместе с четырехлетним правнуком. Она угрожает покончить с собой, если судебные приставы заберут ребенка. Сейчас с женщиной разговаривают психологи.

Как рассказали «360» в пресс-службе МЧС Москвы, спасатели находятся рядом с квартирой в доме на Восточной улице. Входную дверь не стали сразу вскрывать, а дали возможность разрешить ситуацию психологам.

«Мы там находимся по указанию полиции. Работы пока не проводим. <…> Работают психологи и пытаются решить все мирным путем», — сказали в МЧС.

Прабабушка решила забаррикадироваться в квартире с внуком после визита судебных приставов, пишет «Московский комсомолец». Год назад суд ограничил мать мальчика в родительских правах, а ребенка должны были передать органам опеки.

В тот момент, когда пришли приставы, в квартире была только прабабушка. Она закрыла дверь и заявила, что покончит с собой, если в прихожую будут ломиться. Через некоторое время вернулась мать малыша, но не стала принимать каких-либо действий.