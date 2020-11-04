Глухонемые москвичи избили девушку и захотели с ней познакомиться

Два глухонемых парня избили 17-летнюю студентку на Ярославском шоссе в Москве. Таким необычным и жестоким образом они захотели познакомится с понравившейся девушкой.

Об этом сообщила kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Издание отметило, что на 17-летнюю студентку напали вечером 3 ноября на Ярославском шоссе. Девушка вышла из автобуса и шла в сторону своего общежития, когда к ней приблизились два молодых человека.

Без каких-либо объяснений они начали наносить студентке ударами — от растерянности и испуга студентка даже не попыталась убежать. Она лишь прикрывала руками лицо и просила мужчин прекратить. Во время избиения нападавшие не проронили не слова: от них не было никаких угроз или требований в адрес несовершеннолетней.

В какой-то момент они перестали бить девушку, и она заметила, что парни общаются друг с другом на языке жестов. Затем один из них достал телефон и начал набирать сообщение. Он развернул его к пострадавшей — там было предложение познакомиться. Почему молодые люди выбрали именно такой способ начать общение с девушкой не ясно.

Испуганная студентка ответила отказом, после чего мужчины спокойно развернулись и ушли. Девушка добралась до общежития и почувствовала недомогание. Она обратилась в больницу и сообщила о происшествии в полицию. Врачи, которые осматривали пострадавшую, зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ссадин и ушибов на голове и лице.

Сейчас девушке оказывают всю необходимую помощь. Правоохранители разыскивают мужчин, которые на нее напали.