facebook_pixel
    20 июля 2020, 14:10

    Пожизненно осужденный напал на судью во время заседания

    Анастасия Кременчугская

    В городе Лабытнанги во время заседания суда произошел инцидент. 39-летний мужчина, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы за ранее совершенные преступления, напал судью. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на следственное управление СКР по ЯНАО.

    «В ходе судебного заседания подсудимый применил в отношении судьи насильственные действия», — рассказали в пресс-службе окружного СК.

    На подозреваемого завели еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия, совершенные в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела в суде».

    Получить комментарий от судьи пока не удалось.