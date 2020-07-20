Пожизненно осужденный напал на судью во время заседания

«В ходе судебного заседания подсудимый применил в отношении судьи насильственные действия», — рассказали в пресс-службе окружного СК.

На подозреваемого завели еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия, совершенные в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела в суде».

Получить комментарий от судьи пока не удалось.