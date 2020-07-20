20 июля 2020, 14:10
Пожизненно осужденный напал на судью во время заседания
В городе Лабытнанги во время заседания суда произошел инцидент. 39-летний мужчина, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы за ранее совершенные преступления, напал судью. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на следственное управление СКР по ЯНАО.
«В ходе судебного заседания подсудимый применил в отношении судьи насильственные действия», — рассказали в пресс-службе окружного СК.
На подозреваемого завели еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия, совершенные в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела в суде».
Получить комментарий от судьи пока не удалось.