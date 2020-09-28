28 сентября 2020, 13:13
Пожирающую мозг амебу нашли в водопроводной воде Техаса
Власти Техаса призвали жителей не пить водопроводную воду после того, как нашли в ней паразита, поражающего нервную систему человека. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежный телеканал.
В течение суток запрещено использовать воду для любых целей в восьми городах: Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразориа, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клут и Розенберг.
«Техасская комиссия по качеству окружающей среды под руководством канцелярии губернатора работает с водным управлением Бразоспорта, чтобы решить эту проблему как можно быстрее», — говорится в зарубежном издании.
По данным специалистов, паразитический организм Naegleria fowleri вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, зачастую заканчивающийся смертью пациента. Амеба может находиться в почве, реках, теплых озерах и горячих источниках.
Ранее шестилетний ребенок скончался от редкой амебы, поедающей мозг, после игр рядом с водой из городского фонтана.