Пожирающую мозг амебу нашли в водопроводной воде Техаса

В течение суток запрещено использовать воду для любых целей в восьми городах: Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразориа, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клут и Розенберг.

«Техасская комиссия по качеству окружающей среды под руководством канцелярии губернатора работает с водным управлением Бразоспорта, чтобы решить эту проблему как можно быстрее», — говорится в зарубежном издании.

По данным специалистов, паразитический организм Naegleria fowleri вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, зачастую заканчивающийся смертью пациента. Амеба может находиться в почве, реках, теплых озерах и горячих источниках.

Ранее шестилетний ребенок скончался от редкой амебы, поедающей мозг, после игр рядом с водой из городского фонтана.