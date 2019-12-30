Пожилые владикавказцы устроили драку в банке из-за пенсии. Видео
На кадрах, опубликованных в аккаунте nоrthоssеtiа в Instаgrаm видно, что один и пожилых мужчин толкнул женщину. Она упала и после этого решила ответить обидчику. Дама ударила пенсионера сумкой по голове. Началась потасовка, разнимать людей пришлось сотрудникам банка.
В Юго-Западном банке Сбербанка России прокомментировали случившееся. По словам сотрудников банка, небольшая драка связана с поступлением денег из Пенсионного фонда РФ клиентам банка. Сотрудники финансовой организации предотвратили потасовку и попросили уважительно относиться друг к другу.
«Желающие смогут получить деньги до Нового года или сразу после праздников. Пенсии будут выдавать «в штатном режиме до конца декабря, включая 31-е число», — заявили представители Сбербанка. Их процитировал портал «Регион online».
Пользователи Сети оказались возмущены таким поведением жителей Северной Осетии. «Культура так и прет», «человек не должен терять свое человеческое достоинство»,«а потом что-то про молодежь говорят».