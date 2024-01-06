Происшествия 06 января 2024, 15:05 Пожилые супруги умерли на неотапливаемой даче в деревне Куйвози под Петербургом РЕН ТВ: тела пожилых супругов нашли на неотапливаемой даче в Ленобласти РИА «Новости»

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Пожилых супругов обнаружили мертвыми в деревне Куйвози в Ленобласти. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По информации телеканала, 78-летнего мужчину и его 70-летнюю жену в последний раз видели 30 декабря.

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В пятницу, 5 января, соседи решили проведать пенсионеров. Оказалось, что оба скончались. Тела нашли на неотапливаемой даче. Признаков насильственной смерти при осмотре не выявили, отметил источник.

Точную причину смерти супругов установят по итогам судмедэкспертизы.

Ранее Shot сообщил о гибели обнаженного мужчины на улице в Красноярске. Его окровавленное тело обнаружила работница рыбного магазина на Капитанской улице 4 января.

Судмедэксперты должны выяснить, что стало причиной его гибели. Известно, что мужчине было 30 лет.