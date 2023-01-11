Происшествия 11 января 2023, 12:23 Пожилые люди пострадали в пожаре в Казани

Читать 360tv в

Минувшей ночью в Казани произошел пожар в частном доме. В результате случившегося пострадали мужчина 1951 года рождения и женщина 1949 года рождения. Об этом написал сайт inkazan.ru.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану, возгорание случилось в доме № 113А по улице Оренбургский проезд. В доме загорелась внутренняя обшивка комнат и кухни.

Реклама

Пострадавшие с термическими ожогами второй степени были доставлены в РКБ. Об их состоянии информации нет.

Реклама