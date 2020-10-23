Пожилую жительницу Ленобласти задушили в собственном доме

Пожилую пенсионерку из Ленинградской области задушили в собственном доме. Уточняется, что 86-летняя женщина жила в поселке Красный бор.

Во вторник ее обнаружила мертвой знакомая. Изначально полицейские не заметили признаков насильственной смерти, пишет «Царьград».

«20 октября в 09:16 в дежурную часть через экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что в своем доме по улице 2-я Дорога обнаружен труп пенсионерки 1934 года рождения», — уточнили представители правоохранительных органов.

Тело женщины забрали в морг. После проведения необходимых процедур патологоанатомы заявили, что причиной смерти стала тупая травма шеи, сопряженная с асфиксией, то есть удушение. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».