Пожилую женщину избили в Петербурге | 360°

Все новости

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Реклама

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:56

Жителям Подмосковья напомнили о возможности регистрации квартиры в новостройках онлайн

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:46

Произведения Бетховена и Моцарта прозвучат на концертах в музее-заповеднике Пушкина в Подмосковье

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:45

Сибирячка заявила на мужа в полицию из-за убийства кошки

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:41

Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:30

«Люди идут счастливые». Марина Юденич рассказала голосовании жителей ЛДНР в Подмосковье

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:17

Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11-го этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло

Здоровье

23 сентября 2022, 19:14

Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы

Происшествия

23 сентября 2022, 11:09

Пожилую женщину избили в Петербурге

Читать 360tv в

Житель Петербурга обнаружил свою 82-летнюю мать избитой в ее квартире на улице Дыбенко. Об этом рассказал Piter TV.

Мужчина заявил в полицию о том, что женщину избили, а дома были вывернуты вещи из шкафа и комода. Было ли что-то украдено, заявивший сказать не смог. Консьерж рассказала полицейским, что в дом заходил молодой человек 20-30 лет с маской на лице — его пустили, поскольку он назвал имя пострадавшей пенсионерки.

Реклама

Женщину госпитализировали с гематомами мозга и ушибами. Ведется расследование.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама