Пожилую женщину избили в Петербурге | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 11:09 Поделиться Telegram

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Viber Пожилую женщину избили в Петербурге

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Житель Петербурга обнаружил свою 82-летнюю мать избитой в ее квартире на улице Дыбенко. Об этом рассказал Piter TV.

Мужчина заявил в полицию о том, что женщину избили, а дома были вывернуты вещи из шкафа и комода. Было ли что-то украдено, заявивший сказать не смог. Консьерж рассказала полицейским, что в дом заходил молодой человек 20-30 лет с маской на лице — его пустили, поскольку он назвал имя пострадавшей пенсионерки.

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Женщину госпитализировали с гематомами мозга и ушибами. Ведется расследование.

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