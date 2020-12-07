Пожилой житель Омской области дважды ограбил одну стройку

В Омской области будут судить мужчину, сумевшего дважды обокрасть строительную фирму, возводящую объект в центре Усть-Ишима.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на УМВД РФ по региону, заявление в полицию подал сотрудник строительной компании. Хотя стройплощадку охранял сторож, но доступ на ее территорию был свободный. Утром там обнаружили пропажу электрической тепловой пушки, электрического кабеля и двух труб.

Как удалось установить полицейским, это было делом рук 62-летнего местного жителя, ранее уже судимого за кражу. При общении с правоохранителями он не только сознался в краже инструмента, но и рассказал о том, что ночью с территории этой же стройки забрал еще и тротуарную плитку. Ее в количестве 226 штук полицейские обнаружили в гараже мужчины. Все похищенное он привез туда на своей машине.

Хозяин стройки уже получил назад свое имущество. А в отношении подозреваемого заведено два уголовных дела.