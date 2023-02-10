Происшествия 10 февраля 2023, 15:49 Мошенник оформил кредит на 1,6 млн рублей на пожилого жителя Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде полицейские разыскивают телефонного мошенника, который обманным путем оформил кредит на 88-летнего пенсионера на 1,61 миллиона рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Пострадавший рассказал, что ему якобы позвонили сотрудники банка и сообщили, что неизвестные попытались на его имя оформить кредит. Обманным путем они узнали у пенсионера пароль от онлайн-банка и оформили на его имя кредит на сумму 1,61 миллиона рублей. Затем средства были переведены на другой счет.

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По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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