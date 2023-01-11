Происшествия 11 января 2023, 13:26 Пожилой житель Ленинградской области убил сына и спрятал тело в лесу

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В Ленинградской области 3 января произошло убийство молодого мужчины, тело которого было обнаружено в лесу. Об этом сообщил сайт 78.ru.

Как стало известно правоохранителям, пожилой мужчина во время ссоры убил своего сына, а тело решил спрятать в лесистой местности, написало ИА Nation News.

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Подозреваемый в убийстве обратился в полицию, заявив о пропаже сына. Когда труп был найден, мужчина сознался в содеянном преступлении. Заведено уголовное дело.

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