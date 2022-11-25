25 ноября 2022, 11:52
Пожилой житель Бурятии убил сына из-за алкоголизма
В Бурятии суд вынесет решение по делу об убийстве мужчины в апреле этого года. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу республиканского СК.
В селе Оронгой 62-летний мужчина-инвалид во время очередной ссоры с сыном повалил его на пол и ударил несколько раз кулаком по голове. В результате травм пострадавший скончался.
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Причиной убийства стал алкоголизм сына. Вместо заботы об инвалиде, он регулярно напивался и устраивал дома скандалы.
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Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.
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Алкоголь
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