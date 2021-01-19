19 января 2021, 14:19
Пожилой житель Алтая погиб под колесами поезда
Пожилой житель Алтайского края погиб под колесами поезда. Предположительно, перед гибелью мужчина употреблял спиртные напитки со своим знакомым, сообщил сайт VSE42.RU.
Уточняется, что машинист пытался избежать наезд на гражданина. Он применил экстренное торможение, однако расстояния до мужчины не хватило для остановки состава, пишет сайт «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что женщина попала под грузовой поезд на железной дороге в Красноярске.