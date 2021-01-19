Пожилой житель Алтая погиб под колесами поезда

Уточняется, что машинист пытался избежать наезд на гражданина. Он применил экстренное торможение, однако расстояния до мужчины не хватило для остановки состава, пишет сайт «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что женщина попала под грузовой поезд на железной дороге в Красноярске.