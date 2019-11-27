Пожилой водитель в Гатчине насмерть сбил женщину, переходившую в неположенном месте
В Ленинградской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, вечером 26 ноября автомобиль Honda под управлением водителя 1936 года рождения совершил наезд на женщину 1946 год рождения вне зоны пешеходного перехода.
Жертва наезда скончалась на месте от полученных травм.
Проводится проверка обстоятельств происшествия.