Пенсионер, который управлял автомобилем Mitsubishi L200, сбил пятиклассницу на пешеходном переходе во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария случилась на автодороге Петербург — Морье. Машиной управлял 73-летний мужчина.

В результате аварии девочка почила множественные повреждения. Пострадавшую доставили во Всеволожскую ЦРБ. Врачи оценивают ее состояние как среднее. На данный момент следователи проводят проверку случившегося.