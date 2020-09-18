Пожилой водитель сбил пешехода в Пензе

ДТП случилось 17 сентября, в 12:25, на улице Бекешской. 79-летний водитель ВАЗ-2105 сбил 66-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки трое мотоциклистов попали в городские больницы Севастополя в результате аварии.