18 сентября 2020, 16:31
Пожилой водитель сбил пешехода в Пензе
Пожилой водитель легковушки сбил пешехода на Западной поляне в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
ДТП случилось 17 сентября, в 12:25, на улице Бекешской. 79-летний водитель ВАЗ-2105 сбил 66-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
За прошедшие сутки трое мотоциклистов попали в городские больницы Севастополя в результате аварии.