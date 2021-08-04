Пожилой водитель с двумя инсультами насмерть сбил женщину в Ростове

Пожилой водитель насмерть сбил женщину в Ростове-на-Дону и врезался в другую машину. Уточняется, что он перенес два инсульта. Об этом сообщило РИА ФАН.

Мужчина 80 лет пытался обогнать транспорт перед ним. В результате он наехал на пешехода и врезался в другой автомобиль. Женщина в результате столкновения скончалась. Машина, в которую врезался мужчина, перевернулась, водителю потребовалась медицинская помощь. Правоохранители начали проверку. Выяснилось, что виновник аварии перенес два инсульта.