04 августа 2021, 17:14
Пожилой водитель с двумя инсультами насмерть сбил женщину в Ростове
Пожилой водитель насмерть сбил женщину в Ростове-на-Дону и врезался в другую машину. Уточняется, что он перенес два инсульта. Об этом сообщило РИА ФАН.
Мужчина 80 лет пытался обогнать транспорт перед ним. В результате он наехал на пешехода и врезался в другой автомобиль. Женщина в результате столкновения скончалась.
Машина, в которую врезался мужчина, перевернулась, водителю потребовалась медицинская помощь.
Правоохранители начали проверку. Выяснилось, что виновник аварии перенес два инсульта.