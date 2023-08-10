Происшествия 10 августа 2023, 16:15 Пожилой водитель погиб в столкновении двух автомобилей в Ленинградской области

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ДТП произошло на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил Piter.tv.

Авария случилась на 155-м километре трассы 9 августа. Водитель Honda Civic не пропустил автомобиль Audi A6, который направлялся по главной дороге. В результате машины столкнулись.

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Водитель первой машины, 73-летний пенсионер, погиб на месте происшествия. Второй водитель заработал ушибы и синяки, а его пассажирку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.