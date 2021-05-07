Пожилой водитель погиб в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

По данным информагентства, ДТП случилось на 108-м километре федеральной трассы Тюмень-Омск. По предварительной информации, 78-летний водитель иномарки Daewoo Nexia выехал на встречку и вписался в отечественную «Газель». В результате столкновения пенсионер погиб. Три человека пострадали.