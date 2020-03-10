    10 марта 2020, 16:16

    Пожилой водитель насмерть столкнулся со встречной машиной

    Ольга Ситникова

    Мужчина 63 лет за рулем Daewoo Nexia погиб в ДТП на встречной полосе. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на отдел УГИБДД по региону.

    Авария произошла утром 8 марта в городе Сарапул Удмуртской республики.

    Предполагается, что во время движения со спуска погибший не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada Granta.

    Водитель первого автомобиля скончался, а пассажир получил травмы.