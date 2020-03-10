10 марта 2020, 16:16
Пожилой водитель насмерть столкнулся со встречной машиной
Мужчина 63 лет за рулем Daewoo Nexia погиб в ДТП на встречной полосе. Об этом сообщил сайт Izhlife.ru со ссылкой на отдел УГИБДД по региону.
Авария произошла утром 8 марта в городе Сарапул Удмуртской республики.
Предполагается, что во время движения со спуска погибший не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada Granta.
Водитель первого автомобиля скончался, а пассажир получил травмы.