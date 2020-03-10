Пожилой водитель насмерть столкнулся со встречной машиной

Авария произошла утром 8 марта в городе Сарапул Удмуртской республики.

Предполагается, что во время движения со спуска погибший не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada Granta.

Водитель первого автомобиля скончался, а пассажир получил травмы.