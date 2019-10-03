  • Пожилой водитель легковушки сбил трехлетнего ребенка в Уфе

    03 октября 2019, 20:14

    Анастасия Карпеева

    Пожилой житель Башкирии за рулем Lada сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе в Уфе. Малыша госпитализировали. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали ДТП на улице Ферина. По их данным, 77-летний мужчина на Lada Kalina наехал на мальчика трех лет. Ребенок пересекал дорогу с отцом по нерегулируемому пешеходному переходу.

    Ребенка доставили в больницу. Малыш получил ушибы, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.