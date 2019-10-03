Пожилой водитель легковушки сбил трехлетнего ребенка в Уфе
Пожилой житель Башкирии за рулем Lada сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе в Уфе. Малыша госпитализировали. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали ДТП на улице Ферина. По их данным, 77-летний мужчина на Lada Kalina наехал на мальчика трех лет. Ребенок пересекал дорогу с отцом по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка доставили в больницу. Малыш получил ушибы, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.