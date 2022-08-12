Пожилой водитель иномарки врезался в столб и погиб в Волгограде

Смертельное ДТП с участием автомобиля LIFAN Solano произошло рано утром 12 июля в Дзержинском районе Волгограда. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, 72-летний водитель иномарки ехал по проезду Дорожников со стороны улицы Шекснинской в сторону улицы Землячки и внезапно почувствовал себя плохо. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Медики боролись за жизнь мужчины, однако спасти его так и не удалось. По их заключению, у погибшего во время движения случился инсульт.

Также в аварии пострадала 66-летняя пассажирка. В настоящий момент она находится в больнице.