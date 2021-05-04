Пожилой водитель иномарки скончался после удара о столб в Новосибирске

Правоохранители выясняют причины аварии со смертельным исходом в Заельцовском районе Новосибирска. Пожилой местный житель погиб в ДТП на Красном проспекте, когда его автомобиль Kia Rio врезался в столб. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Авария произошла ночью 4 мая. Автомобиль Toyota Camry врезался в Kia Rio. После сильного удара вторая иномарка отлетела в дорожный столб. Ее водитель погиб. Выясняются обстоятельства произошедшего.