04 мая 2021, 15:07
Пожилой водитель иномарки скончался после удара о столб в Новосибирске
Правоохранители выясняют причины аварии со смертельным исходом в Заельцовском районе Новосибирска. Пожилой местный житель погиб в ДТП на Красном проспекте, когда его автомобиль Kia Rio врезался в столб. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Авария произошла ночью 4 мая. Автомобиль Toyota Camry врезался в Kia Rio. После сильного удара вторая иномарка отлетела в дорожный столб. Ее водитель погиб.
Выясняются обстоятельства произошедшего.