30 августа 2022, 21:35
Пожилой велосипедист попал под колеса иномарки в Коврове
Серьезное ДТП произошло в Коврове: велосипедист попал под колеса иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
Авария произошла вечером 26 августа на Волго-Донской улице. Мужчина за рулем Mitsubishi Space Gear совершил наезд на 72-летнего пенсионера, который управлял велосипедом Stels.
Пожилой велосипедист переезжал дорогу в запрещенном месте, хотя неподалеку находился регулируемый пешеходный переход.
Информация о том, в каком состоянии находится пострадавший, не поступала.