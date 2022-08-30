Пожилой велосипедист попал под колеса иномарки в Коврове

Серьезное ДТП произошло в Коврове: велосипедист попал под колеса иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла вечером 26 августа на Волго-Донской улице. Мужчина за рулем Mitsubishi Space Gear совершил наезд на 72-летнего пенсионера, который управлял велосипедом Stels.

Пожилой велосипедист переезжал дорогу в запрещенном месте, хотя неподалеку находился регулируемый пешеходный переход.

Информация о том, в каком состоянии находится пострадавший, не поступала.