06 апреля 2020, 15:47
Пожилой петербуржец ударился о вращающуюся дверь и погиб
В Санкт-Петербурге пожилой мужчина скончался после удара о вращающуюся дверь в торговом центре. Пострадавший провел в реанимации больше месяца. Об этом написал сайт «Невские новости».
Медики больше месяца боролись за жизнь 82-летнего Геннадия В. Мужчина ударился о дверь в ТРК «Невский».
При поступлении у пенсионера диагностировали ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние и закрытую черепно-мозговую травму.