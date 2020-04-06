Пожилой петербуржец ударился о вращающуюся дверь и погиб

Медики больше месяца боролись за жизнь 82-летнего Геннадия В. Мужчина ударился о дверь в ТРК «Невский».

При поступлении у пенсионера диагностировали ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние и закрытую черепно-мозговую травму.